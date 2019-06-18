4 فرق تتصارع على ضم نجم يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، بات قريبا من الرحيل عن صفوف فريقه يوفنتوس الإيطالي، بداية من الموسم الكروي المقبل ليبحث عن محطة جديدة.

وينتظر أن يجد ديبالا النادي الذي يضمن فيه المشاركة بشكل أساسي، بعدما ابتعد عن الأضواء رفقة يوفنتوس منذ مطلع الموسم المنقضي.

وتشير التقارير إلى أن ديبالا لو استمر في يوفنتوس، سيواصل الغياب عن المشاركة أساسيًا، في ظل وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتغيير طريقة اللعب بالشكل الذي يخدم أسطورة ريال مدريد السابق.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ديبالا سينتقل إلى نادٍ من 4 أندية مهتمة بالحصول على خدماته، وهي، إنتر ميلان، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد.

إنتر ميلان

أصبح إنتر ميلان قريبًا أكثر من أي وقتٍ مضى من ضم ديبالا، خصوصًا بعدما قرر بيع مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، صاحب الأزمات المتكررة داخل فريق الأفاعي.

ويرغب إنتر في إجراء صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها إيكاردي إلى يوفنتوس، مقابل ضم ديبالا إلى النيراتزوري.

مانشستر يونايتد

الخيار الآخر لديبالا يمكن أن يكون الانتقال إلى مانشستر يونايتد، حيث أشارت التقارير إلى أن يوفنتوس عرض على يونايتد ضم ديبالا، من أجل التعاقد مع استعادة الدولي الفرنسي بول بوغبا.

Advertisements

إلا أن تلك التقارير تم نفيها مؤخرًا، ومع ذلك، فإن يونايتد يقدم لديبالا فرصة جادة لإحياء مسيرته، حيث يعتبر من أكبر أندية العالم، ويملك قاعدة كبيرة من المشجعين، وسيضمن له المشاركة بشكل مستمر.

ولو نجح ديبالا في إعادة يونايتد لمكانته بين كبار الريمييرليغ سيصبح نجمًا كبيرًا في أولد ترافورد.

باريس سان جيرمان

الأمور أيضًا قد تكون ممهدة لرحيل الدولي الأرجنتيني إلى سان يجرمان الذي يدرس رحيل نجمه نيمار، وهو الأمر الذي لمح له رئيس النادي ناصر الخليفي.

ومع رحيل نيمار سيترك فراغًا يجب تعويضه، مع وجود لاعبين موهوبين مثل مبابي وكافاني ودي ماريا، يمكن لديبالا أن يحقق العديد من النجاحات بجوارهم.

أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد أيضًا خيار مربح لديبالا، حيث سيدخل الأتليتي في السوق الصيفي خلال وقت قريب، من أجل تعويض رحيل غريزمان المحتمل في تموز/يوليو المقبل.

ويبحث الروخيبلانكوس عن لاعب بديل يمكنه سد الفراغ الذي سيتركه غريزمان، وبنفس المستوى، وهذا يتوفر في ديبالا، الذي يشارك في نفس المركز تقريبًا، ويعتبر من أفضل المواهب الشابة في العالم.