لامبارد يقترب من تولي تدريب تشيلسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن لاعب وكابتن تشيلسي الإنجليزي السابق، فرانك لامبارد، بات على أعتاب تولي تدريب "البلوز" خلفا للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري الذي انتقل لتدريب يوفنتوس.

وبحسب ما نقلته شبكة "ESPN"، فإن النجم الدولي الإنجليزي سيوقع عقدًا لمدة 3 سنوات في ستامفورد بريدج.

وتولى ساري تدريب يوفنتوس، بعد موسم واحد فقط مع تشيلسي، حقق من خلاله بطولة اليوروبا ليغ، ووصل لنهائي كأس الرابطة، كما تأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد، باحتلاله المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.

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ويتولى لامبارد حاليًا قيادة ديربي كاونتي في دوري الشامبيونشيب، والذي يرغب في الحفاظ على مدربه موسمًا آخر، بعدما خاض معهم موسمًا ناجحًا، وصل خلاله إلى المرحلة النهائية المؤهلة للبريمييرليغ.

ومع ذلك، سيكون لامبارد (40 عامًا) حريصًا على العودة إلى ملعب ستامفورد بريدج، وتولي تدريب الفريق الذي مثله لمدة (13 موسم).

وشارك لامبارد في أكثر من 600 مباراة بقميص تشيلسي بجميع المسابقات خلال مسيرته اللامعة، وسجل أكثر من 200 هدف للنادي.