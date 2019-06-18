أبرز 11 تصريحا لمرسي خلال سنوات اعتقاله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرح الرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، 11 تصريحا بارزا على مدار سنوات اعتقاله الست، قبل أن توافيه المنية مساء أمس الإثنين أثناء إحدى جلسات محاكمته عندما تعرض لنوبة إغماء، وكانت آخر كلمته بالمحاكمة، الاستعانة ببيت الشعر الشهير: "بلادي وإن جارت علي عزيزة.. وأهلي وإن ضنوا علي كرام".

وبدأت فترة حبس مرسي منذ 3 تموز/ يوليو 2013، بينما كانت أولى جلسات محاكمته في تشرين أول/ نوفمبر من العام ذاته.

وباستثناء تعازي رسمية محدودة أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوى الرسمي مصريا وعربيا ودوليا ردود فعل على وفاة مرسي الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام (حزيران/يونيو 2012-تموز/يوليو 2013).

فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة.

وكانت أبرز تصريحاته خلال فترة حبسه وجلسات محاكمته كالتالي:

- أيلول/ سبتمبر 2013

خلال أول مقابلة مع عائلته قال: "أنا بخير وضد الانقلاب، ولن أتنازل عن موقفي حتى آخر نفس، وأتابع عن كثب جميع التطورات في مصر".

- تشرين الثاني/ نوفمبر 2013

لوح محمد مرسي بعلامة رابعة في أولى جلسات محاكمته، موجها حديثه لرئيس المحكمة: "أنا رئيسك الشرعي.. وأنت الباطل".

-كانون الثاني/ يناير 2014

ظهر مرسي لأول مرة مرتديا زيا أبيض اللون مخصص لسجناء الحبس الاحتياطي بمصر، قائلا: "أنا الرئيس الشرعي للبلاد. ما حدث بعد 3 يوليو (انقلاب الجيش عليه) لا أعترف به".

- نيسان/أبريل 2014

مرسي: "ما حدث ضدي هو انقلاب وسنحاسب المسؤول عنه".

- حزيران/يونيو 2014

مرسي: "الله شاهد أنني طوال فترة حكمي كنت أحارب الفساد والجريمة ولم أنحرف أو أتخاذل عن هذا المسار. كانت لي أخطاء ولكني لم أخن الثقة ولن أخونها. قضيت سنوات عمري أحارب الفساد وسأستمر، كونوا متحدين ولا تتفرقوا أو تتقاتلوا حفاظا على البلد".

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-تموز/يوليو 2014

مرسي: "لبيك يا غزة (تزامنت المحاكمة آنذاك مع قصف إسرائيلي لغزة)" وهو يلوح بعلامة رابعة.

- تشرين أول/أكتوبر 2014

في رسالة لمرسي نشرتها جماعة الإخوان المسلمين قال: "لن أغادر سجني قبل أبنائي المعتقلين ولن أدخل داري قبل بناتي الطاهرات المعتقلات".

- حزيران/يونيو 2016

خلال رسالة أفصحت عنها عائلته قال مرسي: "أنا هنا (في السجن) من أجل وطني وديني".

- أيار/مايو 2017

أثناء إحدى جلسات محاكمته في قضية "إهانة القضاء" طلب مرسي الكلمة مقابلة هيئة دفاعه، قائلا: "هناك أشياء تمس حياتي أود مناقشتها مع المحامي".

- تشرين الثاني/نوفمبر 2017

"أنا حاضر في قاعة المحكمة لكنني أحاكم غيابيا. لا أستطيع أن أرى هيئة المحكمة لأن القفص الزجاجي يسبب انعكاسًا للصورة (ما يجعل الرؤية مشوشة) ولا أعرف إذا كانت تراني أم لا. أستطيع أن أسمع ما تقوله هيئة الدفاع عني لكني لم ألتق بدفاعي منذ شهور".

- حزيران/يونيو 2019 (آخر كلمة أثناء محاكمته جنوبي القاهرة)

"أنا لا أرى المحكمة (نظرا لوجوده داخل قفص زجاجي عازل للصوت ويسبب انعكاسا وتشويشا للصورة وفق ما قاله مرسي في محاكمة سابقة) ولا أرى دفاعي ولا أدري ما يدور أمامي،.. عندي أسرار لن أبوح بها حتى مماتي حرصا على أمن البلد".

اختتم حديثه ببيت شعر: "بلادي وإن جارت علي عزيزة.. وأهلي وإن ضنوا علي كرام".