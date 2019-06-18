مشكلة جوازات اللاعبين.. اتحاد الكرة يعتزم الاستعانة برئيس البرلمان ومكتب الاخير يرد

اتحاد الكرة، كان قد تلقى كتاباً من لجنة النزاهة للمطالبة بنسخة من هوية الاحوال المدنية لـ72 لاعباً في المنتخب الوطني، كون هناك شكوك حول صحة اوراقهم الثبوتية.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الخليج 365، فإن "رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، سيطالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالتدخل لايجاد حل لهذه المشكلة".



واضاف أن "وزارة الداخلية تدرس حرمان اللاعبين الـ72، من السفر الى خارج العراق، حتى تكتمل التحقيقات بصحة اوراقهم".

من جانبه، علق شاكر حامد، المتحدث بأسم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على انباء لجوء الاتحاد الى الحلبوسي للتدخل من اجل ايجاد حل لهذه المشكلة.

وقال حامد في حديث للسومرية نيوز، إن "رئيس البرلمان، لم يصل اليه اي طلب من اجل التدخل وايجاد حل لمشكلة اوراق لاعبي المنتخب الوطني".

