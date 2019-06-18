اخبار العالم

مشكلة جوازات اللاعبين.. اتحاد الكرة يعتزم الاستعانة برئيس البرلمان ومكتب الاخير يرد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2019-06-18 | 20:29

مشكلة جوازات اللاعبين.. اتحاد الكرة يعتزم الاستعانة برئيس البرلمان ومكتب الاخير يرد

479 مشاهدة

Advertisements
يعتزم الاتحاد العراقي لكرة القدم، اللجوء الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، من اجل التدخل لحل مشكلة لاعبي اسود الرافدين المتلاعب بجوازات سفرهم.
اتحاد الكرة، كان قد تلقى كتاباً من لجنة النزاهة للمطالبة بنسخة من هوية الاحوال المدنية لـ72 لاعباً في المنتخب الوطني، كون هناك شكوك حول صحة اوراقهم الثبوتية.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الخليج 365، فإن "رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، سيطالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالتدخل لايجاد حل لهذه المشكلة".


واضاف أن "وزارة الداخلية تدرس حرمان اللاعبين الـ72، من السفر الى خارج العراق، حتى تكتمل التحقيقات بصحة اوراقهم".

من جانبه، علق شاكر حامد، المتحدث بأسم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على انباء لجوء الاتحاد الى الحلبوسي للتدخل من اجل ايجاد حل لهذه المشكلة.

وقال حامد في حديث للسومرية نيوز، إن "رئيس البرلمان، لم يصل اليه اي طلب من اجل التدخل وايجاد حل لمشكلة اوراق لاعبي المنتخب الوطني".


محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشكلة جوازات اللاعبين.. اتحاد الكرة يعتزم الاستعانة برئيس البرلمان ومكتب الاخير يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا