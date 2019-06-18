بالصورة.. ارقام مميزة لحامي عرين القيثارة الخضراء

حميد لعب 31 مباراة، تمكن ان يحافظ على عذرية شباكه لـ20 مباراة، حيث واجه ثلاث ركلات جزاء استطاع ان يتصدى لركلتين فيما دخلت شباكه ركلة واحدة.

حامي عرين القيثارة، تلقى 15 هدفاً، 10 منها في الشوط الاول و5 في الشوط الثاني، ولم يكتفِ بالتصدي فقط وانما استطاع ان يصنع هدفين لرفاقه.

