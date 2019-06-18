لبنان تشهد حدثاً رياضياً مرتقباً للمرة الاولى

وقال عضو اللجنة التنظيمية في لبنان رياض عقيقي، إن "الحدث سيشهد مشاركة أكثر من 50 دولة و 57 مدرسة تتبع المنهج الفرنسي و342 طالبا تتراوح أعمارهم بين 15 و16 سنة".

واضاف "أما بالنسبة لقواعد اللعبة فيكون لكل مدرسة وبلد 6 طلاب تمثلّهم : 3 شبان و 3 فتيات، حيث سيتنافس المشاركون بمسابقات رياضية عدة أهمها: Tir a l'arc - parcourt crossfit - courses obstacles، كما ستشهد منطقة كفردبيان السياحية عدة أنشطة رياضية: الركض \ escalade - rappel على جسر الحجر الطبيعي أما مسابقة الثقافة فستكون في أثارات فقرا".



وفيما يلي برنامج "Les jeux internationaux de la jeunesse" :