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لبنان تشهد حدثاً رياضياً مرتقباً للمرة الاولى

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2019-06-18 | 19:57

لبنان تشهد حدثاً رياضياً مرتقباً للمرة الاولى

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تشهد لبنان، حدثاً رياضياً جديداً من نوعه، تقوم به السفارة الفرنسية بالتعاون مع المنظمات الفرنسية AEFE و UNSS تحت إشراف اللجنة التنظيمية في لبنان مؤلفة من مدراء ومدربين رياضيين للفترة من 19 إلى 24 حزيران.
وقال عضو اللجنة التنظيمية في لبنان رياض عقيقي، إن "الحدث سيشهد مشاركة أكثر من 50 دولة و 57 مدرسة تتبع المنهج الفرنسي و342 طالبا تتراوح أعمارهم بين 15 و16 سنة".

واضاف "أما بالنسبة لقواعد اللعبة فيكون لكل مدرسة وبلد 6 طلاب تمثلّهم : 3 شبان و 3 فتيات، حيث سيتنافس المشاركون بمسابقات رياضية عدة أهمها: Tir a l'arc - parcourt crossfit - courses obstacles، كما ستشهد منطقة كفردبيان السياحية عدة أنشطة رياضية: الركض \ escalade - rappel على جسر الحجر الطبيعي أما مسابقة الثقافة فستكون في أثارات فقرا".


وفيما يلي برنامج "Les jeux internationaux de la jeunesse" :
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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