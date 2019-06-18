إعتقال منفذ جريمة قتل لشاب عشريني شمالي بابل

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "فور ورود معلومات عن حادثة القتل التي وقعت في مطلع الشهر الجاري شكّل فريق عمل من قبل شعبة مكافحة إجرام الرافدين ضم ضابط الشعبة ونخبة من ضباط التحقيق بالتعاون مع قسم شرطة الرافدين وبعد جمع المعلومات وبشكل دقيق عن المجنى عليه وعلاقاته وسيرته ومراقبه المقربين منه، أثمرت جهود الابطال بالتعرف على الجاني والقبض عليه".



وأضافت أن "المتهم إعترف صراحة بإرتكابه الجريمة بعد مواجهته بالأدلة والقرائن وأمر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة 406 ق ع لينال جزاءه العادل".



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