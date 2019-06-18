تعرف على قائمة اغلى 11 لاعباً في العالم

واحتل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان صاحب الـ20 عامًا، المركز الأول في التشكيل الأغلى في العالم بقيمة 252 مليون يورو. وضم التشكيل كلاً من: - حراسة المرمى: "أليسون بيكر" (ليفربول) بقيمة 107 مليون يورو.



- الدفاع: - الدفاع: "أندرو روبرتسون" (ليفربول) بقيمة 88.3 مليون يورو. "ترينت ألكسندر أرنولد" (ليفربول) بقيمة 130.3 مليون يورو. "فيرجيل فان دايك" (ليفربول) بقيمة 112.1 مليون يورو. "إيمريك لابورت" (مانشستر سيتي) بقيمة 105.4 مليون يورو. Advertisements - خط الوسط: "رودري" (أتلتيكو مدريد) بقيمة 88.2 مليون يورو. "بول بوجبا" (مانشستر يونايتد) بقيمة 125.1 مليون يورو. "برناردو سيلفا" (مانشستر سيتي) بقيمة 136.9 مليون يورو.



- خط الهجوم: - خط الهجوم: "رحيم سترلينج" (مانشستر سيتي) بقيمة 200 مليون يورو. "محمد صلاح" (ليفربول) بقيمة 219 مليون يورو. "كيليان مبابي" (باريس سان جيرمان) بقيمة 252 مليون يورو.



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