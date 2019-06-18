وضم التشكيل كلاً من:
- حراسة المرمى:
"أليسون بيكر" (ليفربول) بقيمة 107 مليون يورو.
- الدفاع:
"أندرو روبرتسون" (ليفربول) بقيمة 88.3 مليون يورو.
"ترينت ألكسندر أرنولد" (ليفربول) بقيمة 130.3 مليون يورو.
"فيرجيل فان دايك" (ليفربول) بقيمة 112.1 مليون يورو.
"إيمريك لابورت" (مانشستر سيتي) بقيمة 105.4 مليون يورو.
- خط الوسط:
"رودري" (أتلتيكو مدريد) بقيمة 88.2 مليون يورو.
"بول بوجبا" (مانشستر يونايتد) بقيمة 125.1 مليون يورو.
"برناردو سيلفا" (مانشستر سيتي) بقيمة 136.9 مليون يورو.
- خط الهجوم:
"رحيم سترلينج" (مانشستر سيتي) بقيمة 200 مليون يورو.
"محمد صلاح" (ليفربول) بقيمة 219 مليون يورو.
"كيليان مبابي" (باريس سان جيرمان) بقيمة 252 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قائمة اغلى 11 لاعباً في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.