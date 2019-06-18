المنافذ تعلن إتلاف أدوية منتهية الصلاحية في مطار بغداد

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم اتلاف شحنة من الادوية البشرية الطبية مختلفة الانواع منتهية الصلاحية وبدون موافقات أصولية، في منفذ مطار بغداد الدولي تقدر بـ 31 باليت (سكيبة) مع 1099 كارتون" .



وأضافت انه "تم تشكيل لجنة مكونة من الدوائر المعنية ذات الاختصاص وفق محضر اتلاف اصولي.

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