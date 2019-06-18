مجلس الأمن يدين هجوم الحوثي على مطار أبها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات، هجوم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، معتبراً أن الهجوم الغاشم انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

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