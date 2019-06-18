فيديو.. رسالة لاعب الأهلي السابق للإعلام والجماهير قبل أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص أسامة حسني مهاجم الأهلي المصري الأسبق، على توجيه رسائل للإعلام والجماهير قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر. وتستضيف مصر منافسات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، خلال الفترة بين ٢١ يونيو/حزيران وحتى ١٩ يوليو/تموز المقبل. وقال أسامة حسني، في تصريحات لـ"العين الرياضية": "البلد لا تتحمل الصراعات والأجواء المتعصبة من أجل الأندية وهذا ليس مستحبا"، مطالبا الجميع بتحمل المسؤولية تجاه البلد والجماهير. وتلعب مصر بالمجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

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