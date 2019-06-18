40 مليون دولار دعم أممي للانتخابات الإثيوبية

وقعت إثيوبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الثلاثاء، على اتفاقية دعم مالي بمبلغ 40 مليون دولار لدعم المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، وتمكينه من القيام بإجراء الاستعدات والنشاطات الانتخابية تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية العاممة في مايو/أيار 2020.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الإثيوبي أحمد شيدي وزير المالية، ورئيسة المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا برتوكان ميدكسا، وعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تورهان صالح، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إثيوبيا.

ووفق بيان وزارة المالية الإثيوبية، فإن الدعم المقدم يهدف إلى تمكين البلاد، من بناء مؤسسات ديمقراطية تقوم بعمل شفاف وديمقراطي خلال المرحلة المقبلة، ومساعدة المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، ليصبح مؤسسة أكثر قدرة وشفافية وموثوقية في الانتخابات المقبلة.

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ومن المتوقع أن تشهد إثيوبيا في مايو/أيار 2020 انتخابات برلمانية عامة، وهي السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني في العام 1994.

كان البرلمان الإثيوبي، قد صادق في أبريل/نيسان الماضي، على مشروع قانون لإعادة تشكيل المجلس الوطني للانتخابات.

يذكر أن القاضية وزعيمة المعارضة الإثيوبية السابقة بيرتوكان ميديكسا أدت اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الوطني للانتخابات في البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد عودتها إلى إثيوبيا عقب قضائها 7 سنوات في المنفى بالولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا هيئة تتولى الإشراف على الانتخابات، وأنشئت بموجب الإعلان 64 عام 1992، ويتكون من 9 أعضاء يتم ترشيحهم من قبل رئيس الوزراء ويعينهم مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان)، ويتم اختيار الأعضاء على أساس التنوع الوطني والشخصيات الوطنية النزيهة.