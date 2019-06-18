ترامب يرشح مارك إسبر لوزارة الدفاع خلفا لباتريك شاناهان

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رويترزالثلاثاء 2019/6/18 09:10 مساء بتوقيت أبوظبي
باتريك شاناهان - أرشيفية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع طلب بعدم المضي قدما في إجراءات تعيينه بصورة دائمة.
ورشح ترامب، مارك إسبر لتولي مهمة القائم بأعمال وزير الدفاع الجديد، قائلا إن "شاناهان يرغب في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته".
وكان ينظر إلى إسبر على أنه المرشح البارز للمنصب في حالة عدم التصديق في نهاية الأمر على تعيين شاناهان من قبل الكونجرس.
وعين شاناهان الذي كان يشغل منصب المسؤول الثاني في البنتاجون، وزيراً للدفاع بالوكالة خلفا للجنرال السابق في مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) جيم ماتيس، بعد استقالته في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
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