انت الان تتابع ترامب يقلل من أهمية الهجوم في بحر عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قلل دونالد ترامب الثلاثاء من شأن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان نسبته واشنطن لإيران، كما قلل أيضا من أهمية هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

وقال في حديث لمجلة "تايم"، "حتى الآن كان الأمر محدودا جدا".

وبعد أن أكد قناعة أجهزة الاستخبارات الأميركية بأن إيران وراء الهجوم، شدد على أن المنطقة باتت اليوم أقل استراتيجية مما كانت عليه قبلا بالنسبة لواشنطن على صعيد الطاقة.

وقال "هناك دول أخرى تتزود بالنفط بشكل كبير من هذه المنطقة". وأضاف "بالنسبة إلينا انها كميات ضعيفة جدا. لقد أحرزنا تقدما كبيرا حول الطاقة في العامين ونصف الماضيين".

وتابع "لم نعد في الموقع الذي كنا فيه سابقا في الشرق الأوسط".

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وردا على سؤال حول ما يمكن أن يدفعه لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران قال "بالتأكيد سأفعل ذلك بشأن الأسلحة النووية".

وأضاف بعد ساعات على اعلان البنتاغون ارسال ألف عسكري إضافي إلى الشرق الأوسط "بالنسبة للأمور الأخرى أترك علامة استفهام".

والخميس تعرضت ناقلتا نفط نروجية ويابانية لهجوم غير معروف المصدر قرب مضيق هرمز الممر الاستراتيجي على الصعيد العالمي.

واستوردت الولايات المتحدة في آذار/مارس 1,1 مليون برميل نفط يوميا من دول "الخليج الفارسي"، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية أي 12,5% من إجمالي وارداتها، مقابل 25% مطلع العام ألفين.

وتصنيف "الخليج الفارسي" لإدارة معلومات الطاقة الأميركية يضم السعودية وقطر ودولة الإمارات والبحرين وإيران والعراق والكويت.