الان تتابع بومبيو: نواصل العمل مع شركائنا في العالم لمواجهة التهديدات الإيرانية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه الموافقة على نشر ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط دليل على جدية واشنطن في التعامل مع تهديدات إيران.
وأضاف في كلمة له اليوم الثلاثاء، أن واشطن تواصل حملة الضغط على إيران بجانب استمرار العمل مع شركائها في العالم لمواجهة التهديدات الإيرانية، لافتًا إلى أن أمريكا لا تريد شن حرب ضد إيران ولكن تريد حماية مصالحها في المنطقة.
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