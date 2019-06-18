كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، عن وجود أدله دامغة تثبت ضلوع إيران في حادث استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز.
وقالت ميركل، خلال تصريحاتها في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في برلين: "نحن ننظر في هذه الأفعال بجدية بالغة، هناك دليل قوي".
وتابعت ميركل التي أيدت النتائج الأمريكية حول الحادث، أن الوضع الحالي خطير للغاية، مؤكدة أن ألمانيا ستخبر جميع الأطراف، خاصة إيران، بأن "الموقف يجب ألا يتصاعد".
وكانت ناقلتان قد تعرضتا، الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان؛ الأول ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، والآخر اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.
وجاءت الهجمات التي وقعت على بعد حوالي 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن طهران من أي أعمال عدائية تهدد الملاحة الدولية.
وعقب الحادث الذي لقى إدانات دولية وعربية، نشر الجيش الأمريكي تسجيلاً مصوراً يثبت تورط طهران في حادث استهداف ناقلتي النفط.
وأظهر التسجيل الأمريكي عناصر من مليشيا الحرس الثوري الإيراني، وهي تزيل لغماً لم ينفجر من جانب إحدى الناقلتين، فضلاً عن صورة تظهر لغماً فيما يبدو قبل إزالته.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تؤكد وجود أدلة دامغة على تورط إيران في هجوم بحر عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.