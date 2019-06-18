شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: مارك أسبر وزيراً للدفاع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) تعيين وزير الجيش مارك أسبر، وزيراً للدفاع بالوكالة مكان باتريك شاناهان. وكتب ترمب في تغريدة:"أشكر باتريك لعمله الممتاز وسأعيّن وزير الجيش مارك أسبر، وزيراً جديداً للدفاع بالوكالة"، مشيراً إلى أن شاناهان انسحب لأسباب عائلية.



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