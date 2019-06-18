شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 12 حوثياً شمال الضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الضالع)

لقي 12 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم (الثلاثاء)، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية قعطبة شمال الضالع جنوبي اليمن.

وأوضح موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الجيش اليمني أفشل محاولة تسلل لعناصر من المليشيا الانقلابية من منطقة "الزبيريات” باتجاه، مواقع الجيش اليمني في السلسلة السود الجبلية بمديرية قعطبة وأجبرتها على التراجع، ما أسفر عن مصرع 12 من عناصرها، وجرح آخرين، علاوة على تدمير سلاح عيار (23).