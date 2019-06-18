شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تناشد روسيا وتركيا العمل على استقرار الوضع بإدلب السورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (الأمم المتحدة)ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم (الثلاثاء) روسيا وتركيا العمل على استقرار الوضع في شمال غرب سورية «دون إبطاء».
وقال للصحفيين: «أنا قلق للغاية من تصاعد القتال في إدلب، والوضع خطير للغاية بالنظر إلى مشاركة عدد متزايد من الأطراف».
ومن المقرر أن يتم إطلاع مجلس الأمن على الوضع في شمال غرب سورية في جلسة مغلقة في وقت لاحق اليوم.
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