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الأمم المتحدة تناشد روسيا وتركيا العمل على استقرار الوضع بإدلب السورية

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جدة - خالد شويل - رويترز (الأمم المتحدة)

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم (الثلاثاء) روسيا وتركيا العمل على استقرار الوضع في شمال غرب سورية «دون إبطاء».

وقال للصحفيين: «أنا قلق للغاية من تصاعد القتال في إدلب، والوضع خطير للغاية بالنظر إلى مشاركة عدد متزايد من الأطراف».

ومن المقرر أن يتم إطلاع مجلس الأمن على الوضع في شمال غرب سورية في جلسة مغلقة في وقت لاحق اليوم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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