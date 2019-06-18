شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يطلق حملة إعادة انتخابه في 2020 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)يطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حملة إعادة انتخابه اليوم (الثلاثاء) من ولاية فلوريدا أمام حشد كبير من أوفى أنصاره، لكن أرقام الاستطلاعات الأولية تشير إلى أن الأمور غير مضمونة بالنسبة للملياردير الجمهوري.
ويقول المنظمون إن بطاقات الدخول إلى المدرج الذي يتسع لعشرين ألف شخص في أورلاندو قد نفدت، ومن المتوقع أن يحتشد عدد أكبر في الخارج لحضور الفعالية على شاشات عملاقة.
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