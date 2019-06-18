شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تفويض المجلس العسكري تشكيل أجهزة الدولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الخرطوم)

أعلنت الإدارة الأهلية في عموم السودان بالعاصمة الخرطوم تفويض المجلس العسكري الانتقالي تفويضاً مطلقاً بتشكيل أجهزة المرحلة الانتقالية: تشريعية، وتنفيذية بالتشاور مع القوى السياسية دون إقصاء لأحد.

وحمّل السلطان أحمد حسين دينار خلال مخاطبته اليوم (الثلاثاء) ملتقى الإدارة الأهلية في عموم السودان، المجلس العسكري الانتقالي الذي خاطبه نائب رئيس المجلس العسكرى الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أمانة السيادة الوطنية، وأن تكون سلطة وطنية خالصة وبإرادة سياسية قوية لا تلين للتدخلات الخارجية.

وأشاد دينار بالقوى الثورية الفاعلة وكل من أسهم في العمل الوطني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان، قائلاً: إنه ليس للإدارة الأهلية حزب، وأن حزبها الوطن والشعب. وحيّا المجلس العسكري الانتقالي والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية ودورها الكبير في حفظ الأمن والسلامة.

وكانت مفاوضات المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير وصلت لطريق مسدود.