شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان التونسي يقصي مرشحاً بارزاً من انتخابات الرئاسة بـ«القانون» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (تونس)

وافق البرلمان التونسي اليوم (الثلاثاء) على تعديل مثير للجدل لقانون الانتخابات، التي ستجري هذا العام، سيقصي من السباق نبيل القروي أحد ابرز المرشحين الرئاسيين، في خطوة قالت الحكومة إنها تحمي المسار الديمقراطي، ووصفها معارضو التعديل بانها انتكاسة قوية للديمقراطية الناشئة.

وينص القانون على أنه يجب على هيئة الانتخابات أن ترفض ترشح من يتأكد استفادته من الجمعيات الأهلية ومن تلقى تمويلاً أجنبياً في الإثني عشر شهراً التي تسبق الانتخابات.