شكرا لقرائتكم خبر عن بكين: الحرب التجارية ستتسبب بخسارة للصين والولايات المتحدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (بكين)أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترمب في مكالمة هاتفية اليوم (الثلاثاء) أن الصين والولايات المتحدة ستربحان في التنسيق، وستخسران في المواجهة التجارية، حسب ما أوردت قناة «سي سي تي في» الصينية الرسمية.
وأكد شي أنه سيلتقي ترمب على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في أوساكا في نهاية يونيو، في خضمّ حرب تجارية بين البلدين.
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