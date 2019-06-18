رفع حالة الاستنفار القصوى في شمال سيناء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ العريش

أفاد مسؤول أمن مصري أمس برفع حالة الاستنفار القصوى واتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محافظة شمال سيناء وعلى الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل، خشية حدوث ردود فعل انتقامية عقب الإعلان عن وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقال اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء إن قوات الأمن وبتعاون مع قوات الجيش قامت بإجراءات أمنية في مداخل ومخارج سيناء وعلى الطرق السريعة وفي الميادين وفي داخل المدن والقرى وعلى الحدود مع غزة وإسرائيل صباح اليوم خشية حدوث أي أعمال إرهابية، وأكد سويلم سيطرة الأمن على سيناء من خلال مواصلة الحملات الأمنية إلى حين القضاء على الإرهاب في سيناء نهائيا.

من جانبهم قال شهود عيان إن قوات الأمن المصرية قامت بإجراءات أمنية في مداخل ومخارج سيناء وعلى طول ضفتي قناة السويس عبر نشر كمائن ثابتة ومتحركة على طول الطرق الرئيسة والسريعة وداخل المدن والقرى كما تجرى عمليات تفتيش للسيارات المارة.