10 أشخاص من عائلته حضروا الدفن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن أحمد، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أمس، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن والده، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 67 عاما، دفن بحضور عائلته في مقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين شرق القاهرة.

وذكرت صحيفة «الأهرام» المصرية الرسمية استنادا إلى مصادر طبية أن الرئيس الأسبق أصيب بأزمة قلبية، وأمر النائب العام المصري بإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة.

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وقال محامي مرسي، عبدالمنعم عبدالمقصود، إنه تم تغسيل جثمان مرسي قبل فجر أمس، مضيفا أن صلاة الجنازة أقيمت في مسجد سجن طرة، الذي قبع فيه مرسي لفترة طويلة.

وذكر أن عشرة فقط من أفراد أسرة مرسي حضروا الدفن في شرق القاهرة، من بينهم زوجته وأشقاؤه الثلاثة وابنته وأبناؤه الأربعة، وتم الدفن تحت إجراءات أمنية مشددة.

ولم تعر وسائل الإعلام المصرية اهتماما بارزا بنبأ الوفاة، وتناول التلفزيون الرسمي النبأ بذكر اسم مرسي فقط في التقارير دون الإشارة إلى أنه الرئيس الأسبق. ولم تسلط الصحف اليومية الكبيرة في مصر الضوء على النبأ في صفحاتها الأولى، باستثناء صحيفة «المصري اليوم» الخاصة، التي تحدثت عن نبأ وفاة مرسي في صفحتها الأولى.

يذكر أن مرسي تولى سلطة البلاد في انتخابات عام 2012 بعد ثورة 25 يناير 2011، وتم عزله عقب احتجاجات شعبية في يوليو عام 2013 ، وقبع مرسي منذ ذلك الحين في السجن.