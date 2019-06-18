بومبيو يدرس مع قادة عسكريين الرد على طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى فلوريدا أمس، لإجراء محادثات مع قادة الجيش الأمريكي في أعقاب الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس عن خطط سفر بومبيو قبيل إصدار وزارة الدفاع «البنتاجون» لمزيد من الصور قالت إنها تدعم قولها بأن إيران تقف وراء تلك الهجمات.

وقالت أورتاجوس إن بومبيو سيلتقي في قاعدة جوية أمريكية مع قادة القيادة المركزية الأمريكية والقيادة الجنوبية للولايات المتحدة ممن يشرفون على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط «لبحث الشواغل الأمنية الإقليمية والعمليات الجارية».

وأعلنت وزارة الدفاع أمس الأول، أن الولايات المتحدة سترسل 1000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط .

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وذكر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، أن الهدف من إرسال القوات الإضافية هو «لأغراض دفاعية للتعامل مع التهديدات الجوية والبحرية والبرية في الشرق الأوسط».

وأضاف أن ذلك الإجراء يتم اتخاذه لضمان سلامة أفراد الجيش الأمريكي العاملين في المنطقة وحماية المصالح القومية للولايات المتحدة.

وأوضح أنه يتم إرسال تلك القوات استجابة لطلب من القيادة المركزية الأمريكية بإرسال قوات إضافية وسيتم إرسالها «بالتشاور مع البيت الأبيض».

وربط شاناهان تلك الخطوة بالهجمات الأخيرة على ناقلتي نفط في خليج عمان. وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت إيران بالضلوع في الهجمات. وشدد شاناهان على أن بلاده لا تسعى لنزاع مع إيران.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بتنفيذ تلك الهجمات بعد مدة قصيرة من وقوعها يوم الخميس، كما أن السعودية وبريطانيا تعتقدان أن إيران مسؤولة عنها.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة تدرس «مجموعة كاملة من الخيارات» ردا على ذلك، بما في ذلك العمل العسكري.