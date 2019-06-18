البيت الأبيض يطالب بمواجهة الابتزاز النووي الإيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب البيت الأبيض بمزيد من الضغوط الدولية لمواجهة خطة إيران لتجاوز حدود التخصيب النووي الذي وصفه بأنه ابتزاز نووي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جاريت ماركيز أمس «لقد أوضح الرئيس ترمب أنه لن يسمح لإيران مطلقا بتطوير أسلحة نووية، مطالبا بضرورة مواجهة الابتزاز النووي للنظام بضغوط دولية متزايدة».

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من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مشيرة إلى أن ما تقوم به إيران هو تحد للمجتمع الدولي، وعليه ألا يخضع.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في مؤتمر صحفي قرار إيران زيادة التخصيب النووي بالمؤسف، مضيفة أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجرى أمس سلسلة من الاتصالات مع نظرائه في دول عدة تعلقت بالملف الإيراني، وأطلعهم على الأدلة التي تتعلق بوقوف إيران وراء الاعتداء على ناقلات النفط في الخليج.

ودعت المتحدثة إيران إلى عدم السعي للحصول على السلاح النووي وأن تتقيد بالتزاماتها، مشيرة إلى العمل على المستويين العسكري والدبلوماسي لمتابعة التطورات الإيرانية.