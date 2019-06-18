تنبأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنهاية محمد مرسي، وذلك في تصريحاته له قبل ست سنوات وتحديداً عام 2013.
وقال بوتين، في مقابلة لشبكة (CNN)، تعليقاً على قرار محمد مرسي، بقطع العلاقات مع سوريا، إنه طارده بإصرار من أوروبا إلى جنوب أفريقيا حتى استطاع أن يلتقيه في مدينة صغيرة في روسيا.
وأضاف بوتين: "هذا النوع من الرؤساء لا يعيش طويلاً، ويرحل دائمًا ضمن مأساة، وبشار الأسد الذي يناصبه الرئيس المصري العداء الآن قد يبقى في منصبه لمدة أطول بكثير من بقاء محمد مرسي".
وتابع: "رغم أن الأول يواجه حربًا ضروس على الأرض، والثاني يواجه معارضة تحاول أن تبقى سلمية وفي طريقها لخلعه".
يذكر أن مرسي توفي خلال محاكمته أمس الاثنين، فيما دفن فجراً في مدافن مدينة نصر بمشاركة أسرته فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر "هذا النوع من الرؤساء لا يعيش طويلًا "...هكذا تنبأ الرئيس بوتين بوفاة مرسي منذ ست سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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