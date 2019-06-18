عمرو موسى: لم يستطع مرسي أن يؤدي دوره كرئيس لكل المصريين

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كتب محمد بشاري
قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن محمد مرسي كان رمزًا لحكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر لمدة عام كامل.
وأضاف «موسى» في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الثلاثاء، أنه «لم يستطع مرسي أن يؤدي دوره كرئيس لكل المصريين»، مشيرًا إلى أن «التاريخ سوف يحكم على نتائج حكم الجماعة ورئيسها لهذا البلد الكبير.. أعتقد أنه سيكون حكماً سلبياً.. رحمه الله وغفر له».
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