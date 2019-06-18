الجلسة المسائية للجنة المال ترفع للتشاور بين بو صعب والحريري وخليل

رفعت الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة للتشاور بين وزيري الدفاع الياس بو صعب و المال علي حسن خليل ورئيس الحكومة سعد الحريري للوصول الى صيغة تعرض غداً حول بنود الاسلاك العسكرية.
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