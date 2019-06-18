الجلسة المسائية للجنة المال ترفع للتشاور بين بو صعب والحريري وخليل

رفعت الجلسة المسائية للجنة المال و​الموازنة​ للتشاور بين وزيري الدفاع ​الياس بو صعب​ و المال ​علي حسن خليل​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ للوصول الى صيغة تعرض غداً حول بنود الاسلاك العسكرية.

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