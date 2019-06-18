كوبيش: الجيش اللبناني قام بخطوات مهمة لتعزيز ضبط الحدود

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​ خلال زيارته فوج التدخل السادس التابع للجيش اللبناني في رياق انه "بالتضحيات والتصميم، قام ​الجيش اللبناني​ بخطوات مهمة لتعزيز ضبط الحدود. تبينت لي اليوم إنجازات الجيش اللبناني من خلال العمل الذي يقوم به في حماية وتأمين الحدود الشرقية والذي يشكل علامة قوية لبسط سلطة ​الدولة اللبنانية​."

وفي موقع لفوج التدخل السادس في منطقة السويري، أشاد المنسق الخاص بالجهود الهائلة التي يبذلها الجيش اللبناني في مواجهة التحديات على الحدود، بما في ذلك التهريب والدخول الغير شرعي لأفراد من ​سوريا​. وفيما قدر المنسق الخاص المقاربة الإنسانية للجيش اللبناني في التعامل مع ​حالات​ تهريب الأشخاص إلى لبنان، أشار أيضاً إلى احترافهم وحزمهم في التعامل مع الدخول الغير شرعي إلى لبنان".

وفي مركز التدريب المركزي لإدارة الحدود في رياق، تم إطلاع المنسق الخاص على التدريبات المختلفة التي تجري بهدف تعزيز قدرات ​الأجهزة الأمنية​ والتنسيق فيما بينها بما يتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الحدود.

وفي إشارة إلى الانجازات الكبيرة التي حققها الجيش حتى الآن، أكد المنسق الخاص على اهمية والحاجة الى استمرار وزيادة الدعم السخي من قبل لبنان وشركائه الدوليين لمساعدة لبنان في زيادة تعزيز مراقبة وإدارة الحدود.