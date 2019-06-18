أثنت مصادر، لقناة الـ OTV، على "انخراط ​أمن الدولة​ في مكافحة التهريب"، مشيرة إلى أن "الأهم يبقى التكامل في العمل بين ​الأجهزة الأمنية​ و​القضاء​ من خلال الاجراءات القضائية المشددة التي تمثلت بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال على الموقوفين لأول مرة في لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للـOTV: نثني على انخراط أمن الدولة في مكافحة التهريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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