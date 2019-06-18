ماريو عون: الاجتماع بين الحريري وباسيل كان جيدا والتسوية باقية باقية باقية

كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون في حديث تلفزيوني أن "اجتماع رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل كان ناجحا وتم البحث خلاله في الكثير من المواضيع كملف النازحين والكهرباء".
وأشار إلى أن "كلام الحريري عالي النبرة من بيت الوسط قبل عدة أيام، جاء بعد أن اعتبر كلام باسيل عالي النبرة وهذا الاجتماع كانت لتخفيف النبرة وللوصول إلى الحلول التي يريدونها"، لافتاً إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون هو المحرك والداعم بشكل عام لكل أمر اصلاحي وكل تقارب لبناني لبناني والتسوية باقية باقية باقية".
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