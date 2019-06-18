ماريو عون: الاجتماع بين الحريري وباسيل كان جيدا والتسوية باقية باقية باقية

كشف عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ماريو عون​ في حديث تلفزيوني أن "اجتماع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ كان ناجحا وتم البحث خلاله في الكثير من المواضيع كملف ​النازحين​ و​الكهرباء​".

وأشار إلى أن "كلام الحريري عالي النبرة من ​بيت الوسط​ قبل عدة أيام، جاء بعد أن اعتبر كلام باسيل عالي النبرة وهذا الاجتماع كانت لتخفيف النبرة وللوصول إلى الحلول التي يريدونها"، لافتاً إلى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ هو المحرك والداعم بشكل عام لكل أمر اصلاحي وكل تقارب لبناني لبناني والتسوية باقية باقية باقية".