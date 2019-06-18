افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان ​القوى الامنية​ أوقفت عند مستديرة "الأميركان" في صيدا الطلوب (م.ر ) بموجب مذكرات توقيف بجرم سرقة، وتمت إحالته على ​القضاء​ المختص لإجراء المقتضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توقيف سوري في صيدا مطلوب بجرائم سرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.