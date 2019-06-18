أكدت مصادر "التيار الوطني الحر" لقناة "LBC" أن "التعيينات لم تحضر في اجتماعات رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ورئيس الحكومة سعد الحريري"، متوجهة الى رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط مؤكدةً أنه "انت ممثل بالحكومة فاعترض هناك".
وشددت المصادر على ان "اجتماعات باسيل الحريري لا تخرق الدستور".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الوطني الحر لـ LBC: اجتماعات باسيل الحريري لا تخرق الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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