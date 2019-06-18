مصادر الوطني الحر لـ LBC: اجتماعات باسيل الحريري لا تخرق الدستور

أكدت مصادر "​التيار الوطني الحر​" لقناة "LBC" أن "​التعيينات​ لم تحضر في اجتماعات رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​"، متوجهة الى رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ مؤكدةً أنه "انت ممثل بالحكومة فاعترض هناك".

وشددت المصادر على ان "اجتماعات باسيل الحريري لا تخرق ​الدستور​".