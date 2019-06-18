أوضحت مصادر ​بيت الوسط​ لقناة "الجديد" أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ كان خلال الاجتماع مع رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ يوم أمس صريحا جداً مع الاخير لناحية تقديم المصلحة الوطنية على غيرها والعمل على تفعيل العمل الحكومي مع التمسك بأسس ​التسوية الرئاسية​"، مشيرةً إلى أن " العلاقة بين الحريري وباسيل لم تنقطع يوما والساعات الخمسة جاءت في السياق الطبيعي وكافية لمراجعة ملفات كثيرة ك​النازحين​ و​الكهرباء​ وصولا إلى ​التعيينات​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بيت الوسط للجديد: الحريري كان واضحا مع باسيل بشأن المصلحة الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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