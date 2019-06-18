علم الدين: نؤيد كلام الحريري لأنه يعبر عن صوتنا وصوت الشارع اللبناني

أكّد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​عثمان علم الدين​، خلال دورة النائب هاشم علم الدين الأولى ل​كرة القدم​ نظمها نادي "الإتحاد" بالتعاون مع اللجنة الإدارية لملعب "البالون دور"، أنها "الدورة الأولى التي تقام عن روح المرحوم هاشم علم الدين ولكنها لن تكون الأخيرة طبعًا، لأننا سنعمل على تحويلها الى محطة ونشاط سنوي لتخليد ذكرى هذا الانسان العظيم الذي تعلمنا منه معنى الصدق والوفاء والإلتزام بالعهود والتعالي عن المناصب والمراكز في سبيل مصلحة المنية، ف​الرياضة​ تعزز روح التفاهم بين أعضاء الفريق الواحد الذي يسعى الى تحقيق الأهداف التي يعمل لها".

ولفت إلى أنه "بالتدريب والمثابرة والصبر نتخطى الصعاب ويتحول الحلم الى حقيقة. وهذا هو حالنا اليوم، حيث نمر بمرحلة صعبة وحساسة في بلدنا ولكن بالتعاون والتضحية سننجز المهمة التي وضعناها نصب أعيننا، وهذا ما يعتمده رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ليمرر هذه المرحلة ويحقق كل ما وعد به من مشاريع وخطط تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتطور هذا البلد".

وأوضح أن "في هذا الوقت بالذات نسمع الكثير عن التنازلات التي قدمها وما زال يقدمها ​تيار المستقبل​ بأنها انبطاح وضعف لأهل السنة والتيار الأزرق. لأصحاب هذه الأبواق نقول: كل مواطن ​لبنان​ي يعلم أنه لولا رجولة وحنكة ومبادرات الرئيس الحريري لأصبح لبنان كمحيطه مشتعلا بالحروب الداخلية، ولكن في الوقت عينه، تيار المستقبل وأهل السنة ليسا مكسر عصا لأي أحد، ونحن لسنا متعصبين، بل إن انتماءنا هو للحريرية السياسية الوطنية، الإنمائية، المعتدلة التي ترفض كل أنواع التطرف وتعتمد شعارا هو "لبنان أولا"، ولكننا لن نقبل أن يكون فقط على حساب هذا التيار وأهل السنة بل بالإشتراك مع كامل الفرقاء السياسيين في لبنان".

وتعليقًا على المؤتمر الصحافي للحريري، قال علم الدين: "باسمي واسم أهلي في المنية نؤيد كلام الحريري لأنه يعبر عن صوتنا وصوت كل الشارع اللبناني".