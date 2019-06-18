بطيش: يهمني تخصيص نسبة 35 بالمئة لمساعدة الانتاج الوطني ودعمه

أكّد وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​، في حديث تلفزيوني، حول تعليق المادة المرتبطة بفرض 2 في المئة على الاستيراد في ​مجلس النواب​، أن "ما يهمني هو تخصيص مبلغ أو نسبة معينة حوالي الـ 35 في المئة لمساعدة الانتاج الوطني ودعمه"، كاشفًا أن "وزير المالية ​علي حسن خليل​ سيقدم تصورًا جديدًا في هذا الخصوص، وندرس ذلك حاليًا في المجلس، قد يستغرق يومين للإعلان عنه".

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