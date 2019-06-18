مصادر التقدمي لـ LBC: نرفض ان يختصر مجلس الوزراء بالحريري وباسيل

أكدت مصادر "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" قناة "LBC" أننا "نرفض ان يختصر ​مجلس الوزراء​ ب​سعد الحريري​ و​جبران باسيل​، فهما يتحدثان عن الإصلاح وكانت ​المحاصصة​ الحاضر الأبرز في اجتماعهما".

وشددت المصادر على ان "الثنائية المستجدة لم تحمل على البلد سوى خرق ​الدستور​".