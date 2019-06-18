أكدت مصادر "الحزب التقدمي الإشتراكي" قناة "LBC" أننا "نرفض ان يختصر مجلس الوزراء بسعد الحريري وجبران باسيل، فهما يتحدثان عن الإصلاح وكانت المحاصصة الحاضر الأبرز في اجتماعهما".
وشددت المصادر على ان "الثنائية المستجدة لم تحمل على البلد سوى خرق الدستور".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التقدمي لـ LBC: نرفض ان يختصر مجلس الوزراء بالحريري وباسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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