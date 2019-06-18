اخبار العالم

مصادر التقدمي لـ LBC: نرفض ان يختصر مجلس الوزراء بالحريري وباسيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكدت مصادر "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" قناة "LBC" أننا "نرفض ان يختصر ​مجلس الوزراء​ ب​سعد الحريري​ و​جبران باسيل​، فهما يتحدثان عن الإصلاح وكانت ​المحاصصة​ الحاضر الأبرز في اجتماعهما".

وشددت المصادر على ان "الثنائية المستجدة لم تحمل على البلد سوى خرق ​الدستور​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التقدمي لـ LBC: نرفض ان يختصر مجلس الوزراء بالحريري وباسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا