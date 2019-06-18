حذر الرئيس ال​إسرائيل​ي ​رؤوفين ريفلين​، "​حزب الله​" من "مغبة فرض الأجندة الإيرانية على ​لبنان​" كما حذر ​الحكومة​ من "مغبة استخدام الأراضي اللبنانية قاعدة لشن هجمات على إسرائيل"، مؤكداً أن "إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي بل ستتحرك وستعمل كل ما هو ضروري لضمان أمن مواطنيها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إسرائيل حذر حزب الله: سنقوم بكل ما هو ضروري لضمان أمن مواطنينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.