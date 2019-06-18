عبد المهدي: نؤكد منع أي قوة أجنبية بالعمل أو الحركة على الأرض العراقية

أعلن رئيس ​الحكومة العراقية​ ​عادل عبد المهدي​ "أننا نمنع أية دولة من الإقليم أو خارجه من التواجد على الأرض العراقية وممارسة نشاطاتها ضد أي جانب آخر".

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