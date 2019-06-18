أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تسمية مارك إسبر وزير الجيش الحالي وزيرًا جديدًا للدفاع بالوكالة بديلا عن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، مشيرًا إلى أن "شاناهان أبلغني عدم نيته المضي قدمًا في إجراءات تعيينه بصورة دائمة ورفض منصب وزير الدفاع الأميركي لأسباب عائلية". وأكّد ترامب أنه قرر "لذلك تسمية مارك إسبر وزيرًا للدفاع بالوكالة خلفا لشاناهان".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يرشح مارك إسبر كوزير للدفاع بالوكالة: شاناهان رفض المنصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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