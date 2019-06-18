بومبيو: لدينا أدلة قوية تثبت تورط إيران باعتداءات الناقلات بالخليج

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ انه "لدينا أدلة قوية تثبت تورط ​إيران​ باعتداءات الناقلات ب​الخليج​"، معتبرا انه ليس من مصلحة إيران الاستمرار بهذا الخيار.

وشدد في كلمة له حول التعزيزات العسكرية من مقر القيادة الوسطى على ان " الجنود في القيادة الوسطى جاهزون لأي تهديد تمثله إيران". واضاف " نحن نريد ردع عدوان إيران وليس الحرب".