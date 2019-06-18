بومبيو: لدينا أدلة قوية تثبت تورط إيران باعتداءات الناقلات بالخليج

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو انه "لدينا أدلة قوية تثبت تورط إيران باعتداءات الناقلات بالخليج"، معتبرا انه ليس من مصلحة إيران الاستمرار بهذا الخيار.
وشدد في كلمة له حول التعزيزات العسكرية من مقر القيادة الوسطى على ان " الجنود في القيادة الوسطى جاهزون لأي تهديد تمثله إيران". واضاف " نحن نريد ردع عدوان إيران وليس الحرب".
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