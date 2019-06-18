الخارجية السعودية: جماعة الإخوان تنظيم إرهابي يضر بالإسلام ويقوض الاستقرار

لفتت ​وزارة الخارجية السعودية​ إلى أن "جماعة ​الإخوان المسلمين​" أصل ​الإرهاب​ ولا تمثل ​الإسلام​ وتضر باستقرار المجتمعات"، مشيرةً إلى أن "​جماعة الإخوان المسلمين​" نشأت في مصر قبل نحو 9 عقود، وتعتمد ​العنف​ لتحقق مكاسب سياسية، وتدعي كذبا أنها تمثل الإسلام المعتدل، وعملت على بناء تنظيمات تنفذ الإرهاب".

وأشارت إلى أن "جماعة الإخوان المسلمين" تحرف تفسيرات النصوص، وابتدعت فكرة الحاكمية، كما أنها تعاونت مع نظام الخميني المتطرف في ​إيران​ وتأثرت الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979 بأدبيات الإخوان المسلمين"، لافتةً إلى أن "هناك جماعات نشأت من الإخوان المسلمين وهي "داعش" و"​جبهة النصرة​" و"​القاعدة​".