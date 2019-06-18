ترمب سيعقد لقاء مطولا مع نظيره الصيني خلال قمة العشرين

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واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء إنه أجرى محادثة هاتفية جيدة مع نظيره الصيني شي جينبينغ، معلنا أنه سيعقد "لقاء مطولا" معه الأسبوع المقبل خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وفي تغريدته نبرة أكثر تفاؤلا لمحادثاته مع شي بعد تساؤلات متزايدة حول ما إذا سيتمكن أكبر اقتصادين في العالم من حل خلافاتهما وإنهاء نزاع تجاري محتدم.

وأعلن ترمب على تويتر "أجريت محادثة هاتفية جيدة جدا مع الرئيس الصيني شي. سنعقد لقاء مطولا الأسبوع المقبل في قمة مجموعة العشرين في اليابان. سيبدأ فريقانا محادثات تسبق اجتماعنا".

وجاءت تغريدة الرئيس الأميركي قبيل بدء جلسة استماع للممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في مجلس الشيوخ لمناقشة آخر مستجدات المواجهة التجارية واتفاق التجارة الحرة الجديد الذي تم توقيعه مع كندا والمكسيك.

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وأنعشت تغريدة ترمب الأخيرة بورصة نيويورك حيث أثرت النزاعات التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة ودول عدة على حماسة المستثمرين القلقين من تراجع أرباح الشركات ومن اختلال أحد أكبر محاور التجارة العالمية.

وتخيّم حالة من القلق على الأسواق العالمية بعد أن هدّد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على الصين لتشمل سلعا إضافية بقيمة 300 مليار دولار، وهو ما من شأنه أن يضر بالاقتصاد الصيني المتباطئ وأن يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وكان ترمب قد هدد الأسبوع الماضي بزيادة "فورية" للرسوم الجمركية على السلع الصينية إذا تغيّب شي عن اللقاء. وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على سلع صينية مستوردة تتخطى قيمتها 250 مليار دولار.

وإضافة إلى مناقشة الخلاف التجاري، من المتوقع أن يتباحث شي وترمب في الجهود الأميركية لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية.

وقبل قمة مجموعة العشرين التي تعقد في أوساكا باليابان، سيجري شي يومي الخميس والجمعة زيارة إلى كوريا الشمالية هي الأولى لرئيس صيني في 14 عاما.