ميركل: ألمانيا تسعى لحل الأزمة مع إيران بطرق سلمية

دبي - بواسطة محمد فارس قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن ألمانيا تفعل كل ما بوسعها لنزع فتيل التوترات المتصاعدة مع إيران بطريقة سلمية لكن يتعين على طهران الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015. © Reuters/H. Hanschke Provided by Deutsche Welle

في الخلاف القائم حول الهجمات التي يكتنفها الغموض على سفن تجارية في خليج عمان، حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على التوصل إلى حل سلمي.

وعن موقف الحكومة الأمريكية الذي يتهم إيران بالتورط في هذه الهجمات، قالت ميركل اليوم الثلاثاء (18 حزيران/يونيو 2019) في برلين خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلنسكي: "نأخذ هذه التفسيرات على محمل الجد، وهناك أيضا أدلة قوية".

وذكرت ميركل أنه بالرغم من ذلك فإن المفاوضات مثل التي جرت خلال زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لإيران هي الطريق السليم، داعية القيادة الإيرانية إلى التمسك بالاتفاق النووي. كما حذرت من العواقب حال عدم حدوث ذلك. وأضافت المستشارة الألمانية قائلة: "نسعى جاهدين لأن تلتزم إيران (بالاتفاق النووي) وإذا لم تفعل فستكون هناك عواقب بالطبع".

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ/رويترز)