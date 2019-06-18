الفيفا يعلّق على اعتقال بلاتيني

وأضاف الفيفا أنه على علم بالتقارير المتعلقة ببلاتيني، لكنه لا يملك تفاصيل التحقيقات الفرنسية.
وبصفته رئيسا لليويفا، كان بلاتيني نائبا لرئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر، وكان له صوت في اختيار مستضيفي المونديال.
وقال الفيفا: "نجدد التزامنا الكامل بالتعاون مع السلطات في أي بلد من العالم يجري فيه تحقيقات متعلقة بأنشطة كرة القدم".
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