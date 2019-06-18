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الفيفا يعلّق على اعتقال بلاتيني

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty رئيس الفيفا مع بلاتيني قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إنه ملتزم بالتعاون مع التحقيقات في أعقاب اعتقال رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) السابق ميشيل بلاتيني في فرنسا، فيما يتعلق بتحقيق فساد في منح قطر استضافة كأس العالم 2022.

وأضاف الفيفا أنه على علم بالتقارير المتعلقة ببلاتيني، لكنه لا يملك تفاصيل التحقيقات الفرنسية.

وبصفته رئيسا لليويفا، كان بلاتيني نائبا لرئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر، وكان له صوت في اختيار مستضيفي المونديال.

وقال الفيفا: "نجدد التزامنا الكامل بالتعاون مع السلطات في أي بلد من العالم يجري فيه تحقيقات متعلقة بأنشطة كرة القدم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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