تهديد إيران وقوات أمريكية.. ماذا حدث بين واشنطن وطهران في 48 ساعة؟

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018، وإعادته فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، تشتعل أزمة ضخمة بين البلدين تفاقمت في الآونة الأخيرة بشدة، إذ تسعى واشنطن لكبح لجام طهران وتقييدها، وفقا للبيانات الأمريكية، ثم دخل مسؤولي الدولتين في حرب كلامية تبادلا خلالها الاتهامات.

ومع بداية مايو الماضي، حثت الولايات المتحدة إيران بالكف عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب، والتوقف عن التوسع في محطتها الوحيدة للطاقة النووية، بينما استمرت إيران في خطتها، وأعلن رئيسها حسن روحاني أنّ بلاده ستقلص بعضا من تعهداتها البسيطة والعامة بموجب الاتفاق، ليقرر ترامب نشر حاملة طائرات وقاذفات في الشرق الأوسط، ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلق من إيران، لتأكيده أنّ الولايات المتحدة سترد على أي هجوم "بقوة لا تلين على أي ضرر محتمل".

نشر أكثر من 1000 جندي.. آخر القرارات الأمريكية لمواجهة إيران

وفي الساعات القليلة الماضية، أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أنّ الولايات المتحدة ستنشر أكثر من 1000 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط ردا على التهديد الإيراني في المنطقة، قائلا في بيانه: "الهجمات الإيرانية الأخيرة تؤكد مصداقية وموثوقية المعلومات الاستخباراتية التي تلقيناها بشأن السوك العدائي من قبل القوات الإيرانية ووكلائها والتي تهدد أفراد الجيش الأميركي والمصالح الأميركية في جميع أنحاء المنطقة."

بينما نشرت صورا جديدة قالت إنّها تكشف أنّ إيران تقف خلف هجوم استهدف ناقلات النفط والماثيول في خليج عُمان الأسبوع الماضي.

فيما أكد القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، فرانك ماكنزي، أنّ إيران قررت التراجع وإعادة الحسابات ردا على التعزيزات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج العربي، إذ إنّ نشر حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في شمال بحر العرب وغيرها من المعدات ساعد في تقليص التهديدات الإيرانية.

كما اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جاريث ماركيز، أنّ خطط إيران لتخصيب اليورانيوم بمثابة "ابتزاز نووي"، ويجب مواجهتها بزيادة الضغط الدولي، مضيفا أنّ خطط التخصيب الإيرانية ممكنة فقط لأنّ الاتفاق النووي المروع لم يؤثر على قدراتها.

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إيران تتحدى أمريكا وأعضاء الاتفاق النووي

ومن ناحيتها، أعلنت إيران أمس زيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات جديدة، بناء على حاجة البلاد، بأنّ نسبة التخصيب ستزيد عن 20%، من أجل "استخدامه في المفاعلات المحلية"، مشيرة إلى أنّها ستتجاوز الحد المسموح من مخزون اليورانيوم وفقا للاتفاق خلال أيام.

كما هددت بالذهاب لأبعد من ذلك عبر التخلي تدريجيا عن التزاماتها، بحلول الثامن من يوليو، ما لم يساعدها باقي الشركاء في الاتفاق النووي، بالالتفاف على العقوبات الأمريكية لتمكينها على وجه الخصوص من بيع النفط.

بينما علقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنّ إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم، دون تحديد نسبة ذلك، رغم أنّ الاتفاق النووي ينص على ببيع فائض اليورانيوم المخصب لديها إلى الخارج، بدلا من الاحتفاظ به.

الصين تدخل على الخط.. وتدعو الأطراف إلى ضبط النفس

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، حذرت الصين من إعلان الولايات المتحدة نشر 1000 جندي إضافي في المنطقة، معتبرة أنّ ذلك يفتح الباب أمام كل الشرور في الشرق الأوسط، داعية طهران لعدم التخلي بهذه السهولة عن الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وطالبت الصين جميع الأطراف بالتزام العقلانية وضبط النفس وعدم اتخاذ أي خطوات، من شأنها أنّ تتسبب بتصاعد حدة التوتر في المنطقة وعدم إطلاق الشرور في الشرق الأوسط، لا سيما الولايات المتحدة للتوقف عن ممارسة أقصى درجات الضغط، مبدية استعدادها للعمل مع الأطراف لمواصلة بذل الجهود من أجل تطبيق كامل وفاعل للاتفاق.