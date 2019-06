كاميرا في حمام "كوستا كافيه" لتصوير السيدات

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press سيدة تعثر على كاميرا في حمام مقهى "كوستا كافيه" الشهير

حالة من الذعر عاشتها البريطانية "ستايس" بعدما اصطحبت أولادها لمقهي "كوستا كافيه" الشهير، لتتفاجأ أثنا وجودها في الحمام، بكاميرا مخفية تسجل كل ما يدور داخله.

وقالت "ستايس شاه" إنها كانت تتنزه مع ولديها الصغيرين وزوجها بإحدى الحدائق بمدينة "إسيكس" يوم الجمعة الماضي، قبل أن يذهبوا لتناول الغداء في "كوستا كافيه".

وبعد الغداء ذهبت مع ابنتها الصغيرة إلى المرحاض، والتقطت "ستايس" بعض الصور للحمام من أجل نشرها على "إنستجرام"، لتسليط الضوء على مساحات المرحاض العامة الأنظف، وهي جزء من حملة "better bogs campaign" التي يروج لها حساب على "إنستجرام" يدعى "Instagram Sister Pledge Cleans" ، والذي يضم أكثر من 21000 متابع، وفقا لموقع "مترو" البريطاني.

وأثناء التقاطها الصور لاحظت أن الحوض لم يتم تنظيفه، كما أنه كان هناك شيئا غريبا أسفله لم تعرف هويته، فأرسلت "ستايس" الصور لحساب " Instagram Sister Pledge Cleans".

واكتشفت "ستايس" أن الموجود تحت الحوض هو كاميرا مثبتة لمراقبة المرحاض، وأتصلت "ستايس" بالشرطة على الفور، وجرى إزالة الكاميرا بمعرفة الشركة بعد وصولها إلى "كوستا كافيه".

وقال متحدث باسم شرطة "إسيكس" البريطانية، إنه جرى العثور على كاميرا في مراحيض "كوستا كافيه"، وأنها كانت تستخدم لتحليل وتحديد ما إذا كانت قد ارتكبت أي مخالفات داخل الحمام.