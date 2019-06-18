شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى" يستنكر تصريحات أردوغان بشأن وفاة محمد مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر حزب الشعب الجمهورى، ما جاء بتصريحات رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، تعقيبا على وفاة محمد مرسى العياط، وما تضمنته تلك التصريحات من تدخلات سافرة فى الشأن الداخلى المصرى وخروج عن اللياقة السياسية وكافة الأعراف الدبلوماسية المعهودة.

ودعا حزب الشعب الجمهورى المصرى، برئاسة حازم عمر، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أن يولى جهوده وأولوياته إلى ما يحقق مصالح الدولة التركية فى علاقاتها الدولية وانتشالها من عثرتها الاقتصادية التى عصفت بالشعب التركى تحت حكمه، بدلا عن نهجه العدوانى الذى ينتهجه حيال مصر والنظام المصرى الذى اختاره وتوافق عليه الشعب المصرى منذ ثورته على النظام الإخوانى الفاشل عام 2013.

وأكد حزب الشعب الجمهورى على قوة ومتانة الروابط التاريخية التى تربط الشعب المصرى نظيره التركى الشقيق، والتى لن ينال منها النظام الحاكم الحالى للدولة التركية، قائلا: "فالحكام دائما إلى زوال بينما البقاء للشعوب".